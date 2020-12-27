شكرا لقرائتكم خبر عن «الطهارة بالاستحالة».. أمين «كبار علماء الأزهر» بجيز استخدام لقاح يحتوي على دهن الخنزير والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قال الدكتور على خليل، الأمين العام لهيئة كبار العلماء بالأزهر، إن الفقة يشتمل على قاعدة تسمى التغيير بالاستحالة، أو الطهارة بالاستحالة، مثل تحويل الخمر لخل واستخدامه يكون وقتها جائز شرعًا.

وأضاف خليل خلال مداخلة هاتفية مع قناة صدى البلد، الأحد، أن هذه القاعدة تنطبق على تحويل دهن الخنزير للقاح نافع.

وتابع أن أي خلايا غير طاهرة في حال وضع عليها مصل أو لقاح يحمي أو يشفي من الأمراض فاستخدامه جائز شرعًا، ولا حرمة فيه على الإطلاق، فهذا التحويل يحوله لشيء طاهر، وهو المقصود بالطهارة بالاستحالة.

وأكد الدكتور على خليل، أن من يخشى على نفسه من الإصابة بكورونا فلا حرج في عدم ذهابه إلى المسجد يوم الجمعة، وأداء الصلاة ظهرًا في المنزل، مشيرا إلى أن الصلاة في الساحات المفتوحة أفضل من الصلاة داخل المساجد المغلقة.