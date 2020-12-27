شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس الاتحاد المصري للتأمين: حجم أقساط التأمين في مصر لا يزيد عن 2 مليار دولار والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قال علاء الزهيري، رئيس الاتحاد المصري للتأمين، إن حجم أقساط التأمين في مصر لا يزيد عن 2 مليار دولار، وهذا أمر لا يليق بحجم الشعب وممتلكات مصر.

وتابع «الزهيري»، خلال حواره مع الإعلامي إسماعيل حماد، ببرنامج «بنوك واستثمار»، المذاع على فضائية «اكسترا نيوز»، مساء الأحد، ان قلة التأمينات في مصر ناتج من قلة الوعي، مشيرًا إلى أن التأمين هام جدًا للحد من أي ضرر، متابعًا: «مفيش أي طائرة بتطلع أو قطار إلا بتوفر حماية تأمينية، وهذا الأمر ينطبق على ممتلكات المواطن البسيطة مثل المتوسيكل أو السيارة»

ولفت إلى أن هناك إمكانية للتأمين على المنزل، وهذا التأمين يغطي الكثير من الأشياء مثل تضرر الوحدة السكنية من الصرف الصحي والكثير من الأشياء التي يعلمها المواطنين.