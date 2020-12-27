شكرا لقرائتكم خبر عن وزير الإسكان: هناك تغيير شامل لشكل العمران فى مصر كافة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قال الدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، إن الوزارة تعمل على إنشاء مدن الجيل الرابع تماماً كما تعمل على إنشاء وحدات سكنية لمختلف الشرائح المصرية، فضلاً عن تطوير البنية التحتية فى محافظات مصر والاهتمام بالقرى الأكثر احتياجاً، بالإضافة إلى تطوير القاهرة، وتابع:"نعمل فى كافة الاتجاهات.. وهناك تغيير شامل لشكل العمران فى مصر كافة".

وأضاف "الجزار"، خلال اتصال هاتفى ببرنامج "بالورقة والقلم"، الذى يقدمه الإعلامى نشأت الديهى، عبر قناة "ten"، أنه سيتم تطوير كافة المناطق بالقاهرة والميادين بشكل يليق بمصر وميدان التحرير، وتابع:"وسط البلد سيكون مزار يليق بالقاهرة ".

وأشار وزير الإسكان، إلى أن ممشى أهل مصر سيتم عمله فى كافة المحافظات المطلة على نهر النيل، وتابع:"سيفتخر المواطنين بممشى أهل مصر ".