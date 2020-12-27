شكرا لقرائتكم خبر عن العربية: تعزيزات عسكرية كبيرة للجيش السودانى على الحدود مع إثيوبيا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - ذكرت قناة العربية، في خبر عاجل لها منذ قليل، أن هناك تعزيزات عسكرية كبيرة للجيش السوداني على الحدود مع إثيوبيا.

وفى وقت سابق اجتمع مجلس السيادة السوداني لبحث الأوضاع على الحدود الشرقية مع إثيوبيا، وفقا لخبر عاجل بثته قناة العربية منذ قليل.

وقال مجلس السيادة السوداني: ندعم جنود الجيش على الحدود الشرقية، متابعا: نحترم الإثيوبيين في بلادنا ونرحب بالوافدين حديثا.

وقال مجلس السيادة السوداني: نستنكر الشائعات التي تستهدف الإضرار بعلاقتنا بإثيوبيا.