شكرا لقرائتكم خبر عن وزير الإسكان يكشف موعد انتقال الحكومة للعاصمة الإدارية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - كشف الدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، عن موعد الانتقال إلى العاصمة الإدارية الجديدة، والهيكل الإدارى للمنشأت والمرافق، موضحا أن المرحلة الأولى 40 ألف فدان يتم العمل فيها وفقا للبرنامج الزمنى.

وأكد «الجزار» خلال مداخلة هاتفية مع ببرنامج على مسئوليتى مع الإعلامي أحمد موسى، أنه تم الانتهاء من المرافق والبنية الأساسية للحى الحكومى بالشكل الكامل والمباني جاهزة للاستقبال، معقبا: «إحنا مش بنعزل والانتقال مادى بنظام تقني».

وأشار إلى أن المبانى الحكومة يتم فيها عملية الفرش وسيبدأ العمل في النظام التجريبي في أول مارس، وفي شهر يونيو سيتم انتقال الحكومة الي العاصمة الإدارية الجديدة، موضحا أن الدولة لديها القدرة على ملاحقة البرامج الزمنية رغم جائحة فيروس كورونا.

وعلى جانب آخر، وجه الرئيس عبد الفتاح السيسى، بمواصلة العمل بالعاصمة الإدارية الجديدة وفق التخطيط الزمنى والإنشائى الذى تم إقراره للانتهاء من الأعمال بشكل متكامل، مع الاهتمام بإعداد الهيكل الإدارى لكافة المنشآت والمرافق بالعاصمة الإدارية لضمان جدارة التشغيل والإدارة، وكذلك الصيانة الدورية لكافة مرافقها ومنشآتها.