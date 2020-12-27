شكرا لقرائتكم خبر عن إنجازات مصر 2020.. قفزة فى المشروعات القومية العملاقة خلال يوليو.. فيديو والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - شهدت مصر العديد من الإنجازات خلال عام 2020 خاصة في شهر يوليو الماضى، حيث تضمنت إنجازات مصر فى ذلك الشهر الكثير من المشروعات القومية، من بينها افتتاح 5 مزارع للإنتاج الحيوانى بمحافظات مختلفة، إلى جانب إنشاء كوبرى دكرنس بمحافظة الدقهلية.

كما تضمنت إنجازات مصر فى يوليو 2020، افتتاح مصنع النسيج المستطيل بالمدينة الصناعية بالروبيكى، وافتتاح مصنع الغزل الرفيع بالمدينة الصناعية بالروبيكي، إلى جانب افتتاح مصنعى الصباغة والطباعة بالمدينة الصناعية بالروبيكى.

كما تم افتتاح مصنع التريكو الدائرى بالمدينة الصناعية بالروبيكى، إلى جانب افتتاح مصنع الغزل السميك بالمدينة الصناعية الروبيكي، فضلا عن مشروعات الإسكان المتوسط دار مصر فى مدن المنيا الجديدة وبرج العرب والسادات والشيخ زايد، وغيرها من المشروعات القومية.