شكرا لقرائتكم خبر عن جامعة MSA تقدم مشروعاً لإنشاء وحدات سكنية منخفضة التكاليف وصديق للبيئة.. ولأول مرة براءة اختراع من أكاديمية البحث العلمى لإنتاج طوب مقاوم للضغط والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلنت جامعة أكتوبر للعلوم الحديثة والآداب MSA، تطبيق أبحاث تخدم المجتمع وتدعم مبادئ الإستدامة البيئية، من خلال مشروعات تطبيقية فى مجالات عديدة تهدف إلى الإسهام فى حل المشكلات المجتمعية وتحافظ على البيئة .

وفى قطاع البناء والإسكان تقول الدكتورة نوال الدجوى رئيس مجلس الأمناء، أن الجامعة تقدم مشروعا فى غاية الأهمية سوف يسهم فى الحد من التلوث البيئى وإرتفاع الأسعار فى هذا القطاع ويضمن عدم العودة لتجريف الأراضى الزراعية والحفاظ عليها خلال الأربع سنوات الماضية ودعمت مشروع "وحدة سكنية منخفضة التكاليف"، تم تنفيذها The Ecofordable House صديقة للبيئة تطبق، بالفعل بداخل أرض الجامعة بمدينة السادس من أكتوبر مبادئ الإستدامة وتتميز بإستخدام نظم إنشائية ومواد إقتصادية صديقة للبيئة فى الحوائط والأسقف والفتحات وتعمل على مواجهة ارتفاع أسعار مواد البناء وتقليل تأثيرها السلبى على البيئة لاسيما صناعات الحديد والأسمنت والطوب الأحمر المحروق.

وتابعت: بالإضافة لكونها توفر فى التكلفة بصورة كبيرة وتحافظ على البيئة، فلها أيضا بعد جمالى ويمكن تنفيذها، ويمكن البناء بها بنظام الحوائط الحاملة المسلحة بإرتفاع ، مستويات الإسكان المختلفة حتى الفاخر منها دورين أو الحوائط الغير حاملة فى المبانى متعددة الأدوار.

وفي خطوة مهمة في المشروع حصلت الدكتورة نرمين عبد الجليل على براءة إختراع من أكاديمية البحث العلمي والتكنولوجيا عن تطويرها لخليط وإجراءات معالجة لإنتاج هذا الطوب المعشق المفرغ من التربة الرملية المثبتة لزيادة مقاومته للضغط وتقليل إمتصاصه فبالرغم من إستخدام عدة دول للمياه وعدم تأثير إختلاف انواع التربة على جودته لذلك النوع من الطوب فى البناء، إلا أن إنتاجه فى مصر يمثل تحديا كبيرا بسبب الإختلافات فى الظروف المناخية وطبيعة التربة المصرية، ولذلك تم عمل تجارب عديدة ونجاحت التجارب والتعديلات والإضافات التى تمت على عملية الإنتاج فى الحصول على طوب مطابق لمتطلبات الكود المصري وآمن للبناء به بطريقة يسيرة وغير مكلفة .

وتمنت الدكتورة نوال الجوى أن يتم تعميم هذه التجربة الناجحة فى قطاع الإسكان، حيث تصلح للتطبيق فى مشروعات الإسكان المتوسط والفاخر وفى الشاليهات السياحية والفيلات، وتصلح أيضا كسكن لمالكى الأراضى والعمالة بمشروعات استصلاح الأراضي وتنتج بكافة الألوان ويمكن البناء بها بإرتفاع دور إلى دورين بنظام الحوائط الحاملة أو إستخدامها فى المبانى الهيكلية متعددة الأدوار فى الحوائط غير الحاملة .