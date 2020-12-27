شكرا لقرائتكم خبر عن أجندة الرئيس 2020.. طفرة فى مشروعات الإسكان والطرق والكبارى خلال مايو.. فيديو والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تضمنت أجندة الرئيس عبد الفتاح السيسي خلال شهر مايو من العام 2020، العديد من الفعاليات الهامة، حيث افتتح الرئيس في ذلك الشهر المرحلة الثالثة من مشروع "بشاير الخير" بالإسكندرية، إلى جانب زيارته محور الحضارات ومشروع تطوير عين الصيرة.

ففي 9 مايو 2020، زار الرئيس عبد الفتاح السيسي محور الحضارات ومشروع تطوير عين الصيرة، والمتحف القومي للحضارات الذي يضم 50 ألف قطعة أثرية، أما في 21 مايو، وافتتح الرئيس السيسي المرحلة الثالثة من مشروع "بشاير الخير" بالإسكندرية الذي يضم 200 عمارة سكنية و10 آلاف منزل، كما قام بزيارة لمتابعة أعمال تطوير شرق القاهرة في 27 مايو.

وخلال ذلك الشهر، تفقد الرئيس عبدالفتاح السيسي الأعمال الإنشائية لتطوير عدد من الطرق والمحاور والكباري بمنطقة شرق القاهرة، بما فيها تقاطع شارع صلاح سالم مع شارع الميرغني، وكوبري عباس العقاد، وكوبري الصاعقة بمنطقة المليون شجرة.