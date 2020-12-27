شكرا لقرائتكم خبر عن أجندة الرئيس 2020.. قمة أفريقية بشأن كورونا وإعادة الاعتبار للمصريات فى مارس والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تضمنت أجندة الرئيس السيسى خلال عام 2020 مجموعة من الأنشطة الهامة، حيث شارك الرئيس خلال شهر مارس في احتفال عيد الام بمشاركة رموز المراة المصرية، كما شارك خلال نفس الشهر في القمة الافريقية حول أزمة فيروس كورونا، حيث كشفت المشاركة اهتمام مصري بانعكاس أزمة كورونا في أفريقيا .

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