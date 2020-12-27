شكرا لقرائتكم خبر عن وزير الاتصالات: الانتهاء من تدريب 100 ألف شاب من مختلف التخصصات نهاية 2020 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قال الدكتور عمرو طلعت، وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، إن هناك عدة محاور تدريب تعمل عليها الوزارة لتدريب الشباب، موضحا أن محور بناء القدرات الرقمية للشباب وتعميق خبراتهم هي واحدة من أهم استراتيجيات ومحاور التي ترتكز عليها وزارة الاتصالات .

وأضاف وزير الاتصالات، خلال برنامج الحقيقة، المذاع على قناة إكسترا نيوز، الذى تقدمه الإعلامية آية عبد الرحمن، أنه بنهاية العام الحالي ننتهى من تدريب 100 ألف شاب من مختلف التخصصات والخلفيات العلمية على قدرات متباينة ومتعددة في كافة أطياف الاتصالات، ونعمل في مجال التدريب وبناء القدرات بشكل هرمى.

وتابع الدكتور عمرو طلعت: ندرب عدد كبير من الشباب على مهارات من 6 إلى 8 أسابيع حيث يستطيع بعدها الشاب أن يلتحق بسوق العمل ولكن عليه أن يعمق مهاراته أكثر ويثقل قدراته أكثر، كما أن لدينا كثير من المبادرات أبرزها مبادرة مستقلنا الرقمى تستهدف تدريب 100 ألف شاب خلال عام ونصف من خلال نموذج الهجين من خلال أن الشباب يتلقى العلم والتدريب من خلال محاضرات مسجلة على الانترنت ولكن هناك مجموعة من المتخصصين يساعدون الشباب في فهم ما يتعثر فهمه .

وقال وزير الاتصالات: الشكل الهرمى للتدريب يتمثل في أنه لدينا دورات تستغرق 6 ل 9 شهور مع احد الجامعات الفرنسية المرموقة في الذكاء الاصطناعى، كما أننا نصعد في هرم التدريب وثقل المهارات، وكذلك مبادرة مصر الرقمية تستهدف تدريب الشباب والشابات المتفوقين فى مجال هندسة الاتصالات وعلوم الحسابات ومنحهم درجة الماجستير من جامعات مرموقة .