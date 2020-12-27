بالصور- رامي رضوان يتبرع بالبلازما بعد تعافيه من كورونا

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- أحمد جمعة:

تبرع الإعلامي رامي رضوان، مقدم برنامج "مساء دي إم سي"، ببلازما الدم في المركز القومي لخدمات نقل الدم، بعد تعافيه من فيروس كورونا (كوفيد-19).

ونشرت وزارة الصحة عبر حسابها على تويتر، مساء الأحد، مجموعة من الصور لتبرع رضوان.

كان رضوان، أعلن تعافيه من كورونا منتصف الشهر الجاري.

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