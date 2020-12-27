شيخ الأزهر يوجّه بتوفير تنك أكسجين لمستشفى الباجور بالمنوفية

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمود مصطفى:

وجه فضيلة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب، شيخ الأزهر الشريف ، بتوفير تنك أكسجين لمستشفى الباجور بمحافظة المنوفية، وذلك بتوجيهات أصدرها لبيت الزكاة والصدقات المصرى، استجابة لأهالى الباجور فى ضوء تكاتف جميع أجهزة الدولة للسيطرة على انتشار فيروس كورونا المستجد.

يذكر أن اللواء إبراهيم أحمد ابو ليمون محافظ المنوفية، قد وجه الاسبوع الماضى ،بشراء 500 أسطوانة أكسجين كدعم لمستشفيات حميات شبين الكوم وشنتنا الحجر والشهداء والباجور والسادات، لسد حاجة المستشفيات ومواجهة زيادة حالات الإصابة بفيروس كورونا المستجد ، وذلك من صندوق الخدمات والتنمية بالمحافظة ، فضلا عن أنه قد تم دعم مستشفيات الشهداء والباجور بعدد 200 أسطوانة من قبل .

يأتى هذا فى إطار دعم محافظ المنوفية المستمر والدائم لقطاع الصحة وحرصا على تقديم خدمة طبية جيدة لمصابى فيروس كورونا وتوفير الأكسجين بشكل دائم ومطمئن .