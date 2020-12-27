"معكم منى الشاذلي" يُصدر بيانًا بشأن ما تم تداوله حول التفاوض مع "بيج رامي"

محمد اسماعيل - القاهرة - (الخليج 365):

نفى برنامج "معكم منى الشاذلي" ما وصفه بـ"الأخبار الكاذبة"، كاشفًا في بيان له، اليوم الأحد، تفاصيل تفاوض البرنامج مع البطل المصري "بيج رامي".

ونفى البرنامج التصريح بأي شيء له علاقة بالاتفاق المادي مع "بيج رامي"، مؤكدًا أن علاقة البرنامج بالشخصيات والنجوم التي يستضيفها قائمة على الاحترام المتبادل.

وأضاف بيان البرنامج: "أننا نتشرف بكل ضيوفنا السابقين والمحتملين، ولا نبني احتفاءنا بهم على أساس المنفعة أو الرؤى الضيقة.. كل المحبة والفخر بالبطل العالمي بيج رامي".

وتداول عدد كبير من رواد مواقع التواصل الاجتماعي، أخبارًا حول تعاقد برنامج "معكم منى الشاذلي" مع البطل المصري "بيج رامي"، للظهور في البرنامج مقابل 500 ألف جنيه قيمة الحلقة الواحدة.

وحصل "بيج رامي" على لقب "مستر أوليمبيا" في المسابقة الدولية لرياضة كمال الأجسام للمحترفين، لأول مرة في تاريخ الرياضة المصرية.