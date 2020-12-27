"الحكم على طفل المرور وأصدقائه وطعن مرتضى منصور على عزله من الزمالك".. نشرة الحوادث

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمود الشوربجي:

شهد الشارع المصري العديد من الوقائع خلال الساعات الماضية، كما شهدت أروقة المحاكم اليوم الأحد، نظر بعض القضايا التي تشغل الرأي العام.

ويقدم "الخليج 365" فيما يلي نشرة موجزة عن أبرز تلك القضايا:

كسر خط مياه في "أبو الفدا" وتحويلات مرورية لمنع التكدسات

تعرضت ماسورة مياه ضخمة للكسر، بناحية شارع أبو الفدا، ما تسبب في تعطل جزئي بحركة سير السيارات، بعد غرق الشارع.

مرتضى منصور: "أنا أفضل رئيس نادي واتعزلت من غير سند قانوني"

قال المستشار مرتضى منصور، إن قرار اللجنة الأولمبية الخاص بوقفه عن ممارسة أي نشاط رياضي لمدة 4 سنوات، والدعوة لعقد جمعية عمومية لانتخاب رئيس جديد للنادي، صدر بدون سند قانوني، على حد قوله.

اللقطات الأولى لمداهمة أوكار الكيف وبؤر إجرامية

حملات أمنية مكبرة نظمها قطاع الأمن العام وإدارة مكافحة المخدرات بمداهمة أوكار الكيف والبؤر الإجرامية على مستوى الجمهورية خلال أسبوع.

إحالة بلاغ وزير الشباب والرياضة ضد مرتضى منصور إلى الأموال العامة

أحال النائب العام البلاغ المُقدم من الدكتور أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة، ضد مجلس إدارة نادي الزمالك الموقوف، إلى نيابة الأموال العامة؛ للتحقيق في المخالفات التي رصدتها الوزارة، وأصدرت قرارها بإيقاف مرتضى منصور ومجلس إدارته.

"الإداري" يؤجل نظر طعن مرتضى منصور على قرارات اللجنة الأولمبية بإيقافه لـ 14 يناير

قررت الدائرة الثانية مفوضين بمجلس الدولة، تأجيل نظر الطعن المقام من مرتضى منصور، ضد قرار اللجنة الأولمبية المصرية، الصادر بوقفه عن ممارسة أي نشاط رياضي لمدة 4 سنوات، والدعوة لعقد جمعية عمومية لانتخاب رئيس جديد للنادي، لجلسة 14 يناير القادم، لتقديم المستندات.

مقتل عامل في مشاجرة بسبب لعب الأطفال في القاهرة

كشفت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة، ملابسات واقعة وفاة مواطن متأثراً بإصابته خلال مشاجرة بسبب خلافات الجيرة وضبط الجناة.

بالأسماء.. أحكام بالمؤبد والسجن على المتهمين في قضية "أحداث جزيرة الوراق"

عاقبت محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بطرة، برئاسة المستشار محمد السعيد الشربيني، اليوم الأحد، متهم بالسجن المؤبد، والمشدد 15 سنة لـ30 آخرين غيابيا؛ لاتهامهم بالتجمهر والتعدي على قوات الشرطة، وإصابة 33 ضابطا وفردا في قضية "أحداث شغب جزيرة الوراق"، وعاقبت 4 متهمين بالسجن 5 سنوات.

غدًا.. استئناف المتهمين في قضية "طفل المرور" على أحكام الحبس والإيداع

حددت محكمة جنح الطفل، جلسة غدا الإثنين، لنظر استئناف المتهمين في القضية المعروفة إعلاميا بـ"طفل المرور" على الأحكام الصادرة بحقهم.

أكثر من 150 ألف جنيه غرامات.. منطوق الحُكم على "طفل المرور" وأصدقائه

قضت محكمة الطفل بالقاهرة، المنعقدة بمحكمة الأميرية، اليوم الأحد، بمعاقبة كل من أحمد أبوالمجد (طفل المرور) بإيداعه إحدى مؤسسات الرعاية الاجتماعية.

حكم قضائي بإيداع "طفل المرور" دار رعاية.. وحبس اثنين من أصدقائه

قضت محكمة الطفل المنعقدة بالأميرية، اليوم الأحد، بإيداع "طفل المرور" إحدى دور الرعاية، ومعاقبة اثنين من أصدقائه بالحبس لمدة عام وغرامة 10 آلاف لكل منهما.