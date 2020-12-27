قتيل ومصاب في تصادم سيارتين ببدر

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- صابر المحلاوي:

صرحت نيابة الشروق وبدر، بدفن شخص لقى مصرعه في حادث تصادم سيارتين ببدر.

وكشفت المعاينة الأولية عن أن سائق اصطدم بسيارة من الخلف، ما أسفر عن وفاه شخص وإصابة آخر وتم نقلهم للمستشفى لتلقي العلاج.

كانت بداية الواقعة بورود بلاغ لقسم شرطة بدر يفيد بوفاة شخص وإصابة آخر نتيجة اصطدام سيارة بأخرى، وعلى الفور تم الدفع بسيارات الإسعاف لنقل المصابين وحرر المحضر اللازم وتولت النيابة التحقيق.