شكرا لقرائتكم خبر عن السيسي يوجه بالتعاون مع الجمعيات الأهلية والمجتمع المدني في «حياة كريمة 2» والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قال الرئيس عبدالفتاح السيسي، إنه وجه الحكومة والمؤسسات المعنية بالتعاون مع الجمعيات الأهلية، ومنظمات المجتمع المدني، بإطلاق المرحلة الثانية لمبادرة حياة كريمة، التي تستهدف 50 مركزًا على مستوى الجمهورية، بإجمالي 1381قرية.

تابع رئيس الجمهورية: «يأتي ذلك استكمالاً لما بدأناه من مبادرتنا الطموحة حياة كريمة، التي تستهدف تحقيق تنمية مستدامة لأهل أرضنا الطيبة بالقرى الأكثر احتياجاً».

وأضاف الرئيس السيسي: «أتابع بنفسي خطوات تنفيذ هذه المبادرة متمنياً لكل القائمين عليها التوفيق والسداد».