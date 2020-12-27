شكرا لقرائتكم خبر عن «تعليم السويس» تعقد اجتماعًا لبحث الاستعداد لامتحانات الفصل الدراسي الأول والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

عقد محمود الفولي، وكيل وزارة التربية والتعليم بالسويس، اجتماعًا ضم المديرين العموم بديوان المديرية ومديري الإدارات التعليمية وكلا من مدير إدارة التعليم الخاص ومسئول أمن الديوان، وذلك استعدادًا لاستقبال امتحانات نصف العام يناير 2021 للنقل والشهادات العامة المحلية.

وقال الفولي في بيان، الأحد، إننا «نسعى للنهوض بالعملية التعليمية في وقت شديد الصعوبة نظرا لتداعيات انتشار فيروس كورونا المستجد مشددا على مديري عموم الإدارات التعليمية باتخاذ كافة التدابير الاحترازية والوقائية بلجان سير الامتحانات للحفاظ على صحة وسلامة الجميع».

وشدد على مديري الإدارات بالتنبيه على جميع المعلمين بتقديم الخدمة التعليمية لمن يرغب من الطلاب الحضور للمدرسة مع ارشادهم باستمرار باستكمال الخدمة التعليمية عبر المنصات التعليمية التي اتاحتها الوزارة وحصر جميع نماذج الأسئلة من بنك المعرفة ومن المواقع وشدد على سرية الامتحان والابتعاد عن الأسئلة والموضوعات ذات الصبغة السياسية والأخلاقية والابتعاد عن الغموض أو التشابك من المنهج طبقاً لتعليمات المديرية والوزارة.