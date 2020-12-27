شكرا لقرائتكم خبر عن داعية: نعمة الرضا تتحقق لدى المسلم في هذه الحالة والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قال الشيخ كارم الفقي، الداعية الإسلامي، إن الله عز وجل يعلم ما يفيد الإنسان ممن يضره، وعندما يعلم الإنسان حقيقة هذا الأمر، قلبه يرضى بما قسمه الله، وهذا واضح فيما ورد في الأثر يقول الله تعالى :«إن من عبادي المؤمنين لمن لا يصلحه إلا الغنى ولو أفقرته لأفسده ذلك وإن من عبادي المؤمنين لمن لا يصلحه إلا الفقر ولو أغنيته لأفسده ذلك وإن من عبادي المؤمنين لمن لا يصلحه إلا الصحة ولو أسقمته لأفسده ذلك وإن من عبادي المؤمنين لمن لا يصلحه إلا السقم ولو أصححته لأفسده ذلك وإني أدبر لعبادي بعلمي بقلوبهم إني عليم خبير».

وتابع «الفقي»، خلال حواره مع الإعلامي حازم جلال، ببرنامج «المسلمون يتساءلون»، المذاع على فضائية «المحور»، مساء الأحد، ان الإنسان يرضى بما قدر الله له عندما يعلم قيمة ما أعطاه الله، لافتًا إلى أن الإمام بن سرين دخل على هارون الرشيدي خليفة المسلمين، فقال له الخليفة :«عظني يا إمام»، فقال بن شرين:«يا أمير المؤمنين لو كنت في صحراء وأردت ان تشرب شربة ماء، ولم تجدها، فبما تشتريها»، فقال الخليفة :«بنصف ملكي»، فقال بن سرين:«فإذا لم تستطيع ان تخرج هذه الشربة، فبما تخرجها» فقال «الخليفة:»بنصف ملكي الآخر«

وشدد على ضرورة أن ينظر المسلم لنعم الله التي أعطيت له، ولا ينظر إلى النعم التي حرمت منه، لكي يكون لديه نعمة الرضا.