شكرا لقرائتكم خبر عن وزير الإسكان: بدء تنفيذ المبادرة الرئاسية «حياة كريمة» في أبو قرقاص وساحل سليم والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قال عاصم الجزار، وزير الإسكان، إنه تم اختيار 50 مركزًا على مستوى الجمهورية لتشمل المرحلة الأولى 1500 قرية، يسكنها 18 مليون نسمة، ضمن المرحلة الأولى من مبادرة رئيس الجمهورية حياة كريمة، التي تستهدف تحقيق تنمية مستدامة بالقرى الأكثر احتياجاً.

وأضاف «الجزار» خلال مداخلة مع قناة «صدى البلد»، مساء الأحد، أن المشروع يتم على 3 سنوات ليتم الانتهاء الكامل من الريف المصري للنهوض بمستوى معيشة المواطنين.

وتابع أن المشروعات التنموية تطور من الشكل العمراني في مصر، والمشروع الحالي حياة كريمة شامل، ويشمل المشروع كافة الأوجه سواء مياه، أو صرف صحي، أو كهرباء.

وأوضح أن العمل يبدأ الأسبوع المقبل في مركز أبوقرقاص، ومركز ساحل سليم، وتكون مشروعات البنية التحتية، وتبطين الترع منتهية بنهاية العام المقبل، والانتهاء من 50 مركزًا العام المقبل.