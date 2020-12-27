شكرا لقرائتكم خبر عن تكريم 11 أزهريًا فازوا بمسابقتي الطالب المثالي و«الأربعون النووية» في الإسكندرية (صور) والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

فاز 11 طالبا بمعاهد الإسكندرية الأزهرية بينهم 8 طالبات بمسابقتي الطالب المثالى والطالبة المثالية للمرحلتين الإعدادية والثانوية وكذا مسابقة الحديث (الأربعون النووية) الأحد.

وأعلن الشيخ أحمد هاشم رئيس الإدارة المركزية لمنطقة الإسكندرية الأزهرية، نتيجة المسابقات للمرحلتين الإعدادية والثانوية «بنين وفتيات»، والحديث «الأربعون النووية»، للمرحلتين الإعدادية والثانوية «فتيات»، والتي أقيمت تحت إشراف محمد أشرف القائم بأعمال مدير رعاية الطلاب.

وجاء الفائزين الذين جرى تكريمهم بمقر المنطقة، كالتالي، في مسابقة الحديث «الأربعون النووية»، فازت بالمركز الأول للمرحلة الإعدادية الطالبة منى محمد شفيق من معهد فتيات الشعراوي، وفازت بالمركز الأول للمرحلة الثانوية الطالبة أميرة نبيل شحاتة من معهد فتيات سيدي بشر، وفازت بالمركز الثاني للمرحلة الإعدادية الطالبة ريتاج شريف محمد من معهد فتيات سيدي بشر، وفازت بالمركز الثاني للمرحلة الثانوية الطالبة مريم أحمد محمد من معهد فتيات الصادق.

وقال «هاشم»، إنه بالنسبة لمسابقة الطالب المثالي، فاز بالمركز الأول للمرحلة الثانوية الطالب عبدالرحمن السيد حافظ من معهد بنين الشيخ محمود أبوالعيون، وفاز بالمركز الأول للمرحلة الإعدادية الطالب عمار أحمد من معهد بنين سموحة النموذجي، كما فاز بالمركز الثاني للمرحلة الإعدادية الطالب يوسف أحمد حافظ من معهد براعم طيبة، وبالنسبة لمسابقة الطالبة المثالية، فازت بالمركز الأول للمرحلة الإعدادية الطالبة روضة محمد السيد إبراهيم من معهد فتيات الشعراوى النموذجي، وفازت بالمركز الأول للمرحلة الثانوية الطالبة حبيبة كمال بركات من معهد فتيات القويري، كما فازت بالمركز الثاني للمرحلة الإعدادية الطالبة الزهراء سراج الدين كمال من معهد فتيات السيوف، وفازت بالمركز الثاني للمرحلة الثانوية الطالبة خديجة خليل فرج من معهد فتيات محمد رجب.

وفى سياق متصل، كرم الشيخ خميس محمد الوكيل الشرعي لمنطقة الإسكندرية الأزهرية، الطالبة هبة بسيوني أحمد من معهد فتيات مكة المكرمة، لفوزها بالمركز الأول في مسابقة الشعر للمرحلة الإعدادية، والطالبة مريم محمود إبراهيم من معهد فتيات مكة المكرمة لفوزها بالمركز الثاني في مسابقة القرآن الكريم العام الحالي، وفوزها بالمركز الأول في مسابقة القرآن الكريم العام الماضي.

وخلال التكريم تم الاستماع إلى فقرة من الشعر من الطالبة هبة بسيوني، وأعرب الجميع عن إعجابه بالأداء، وتم تسلم الطالبتين شهادات تقدير.

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فوز 11 بينهم 8 طالبات بمسابقتي الطالب المثالي و"الأربعون النووية" بـ"أزهرية الإسكندرية" (صور)

فوز 11 بينهم 8 طالبات بمسابقتي الطالب المثالي و"الأربعون النووية" بـ"أزهرية الإسكندرية" (صور)

فوز 11 بينهم 8 طالبات بمسابقتي الطالب المثالي و"الأربعون النووية" بـ"أزهرية الإسكندرية" (صور)

فوز 11 بينهم 8 طالبات بمسابقتي الطالب المثالي و"الأربعون النووية" بـ"أزهرية الإسكندرية" (صور)