شكرا لقرائتكم خبر عن متحدث الحكومة: نتفاوض للحصول على 3 لقاحات ضد فيروس كورونا والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قال المستشار نادر سعد، المتحدث باسم مجلس الوزراء، إن مصر تتفاوض للحصول على 3 لقاحات لفيروس كورونا «فايزر واستاتيكاز وسينوفارم الصيني».

وأضاف سعد خلال مداخلة مع قناة صدى البلد، أن القرارات الجديدة هدفها إعادة الانضباط للشارع المصري، ورغم أن المبلغ 50 جنيهًا فقط، لكن تحصيلها بصورة فورية أفضل من مبلغ أكبر بإجراءات طويلة.

وأكد سعد أن حظر التجمعات في دور المناسبات من ضمن القرارات والعقوبات المنتظرة، وحال كانت دور المناسبات تابعة للأوقاف وأقيم بها عزاء أو عقد قران يتم إيقاف المسؤول عنها وفي حال إمتلاكها لجمعيات أهلية يتم تغريم الجمعية أو دار المناسبات 4 آلاف جنيه مع غلقها لأجل غير مسمى ويتم إتخاذ الإجرااءت القانونية ضد مجلس الإدارة.

وعن إقامة انتخابات اتحاد الكرة، أكد سعد أنه لن يكون هناك أزمة حال استثناء اتحاد الكرة من قرار حظر إقامة الجمعيات العمومية والانتخابات للاتحادات والأندية، ولم يتطرق اجتماع اليوم للأمر ومن الوارد أن يكون تم التطرق له في سياق آخر بين رئيس الوزراء ووزير الشباب والرياضة، ولن تكون هناك أزمة خاصة أن الجمعية العمومية لاتحاد الكرة عددها قليل ولا تقارن بالأندية.

وشدد المتحدث باسم مجلس الوزراء أن منحنى إصابات كورونا مقلق، ووضع المستشفيات تحت السيطرة، والمخزون من بعض الأدوية يكفي إلى 8 أشهر، ولن يحدث أي نقص كما حدث في الموجة الأولى.