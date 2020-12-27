شكرا لقرائتكم خبر عن «الأوقاف»: المساجد حتى الآن سالمة من فيروس كورونا والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

شدد الدكتور جابر طايع، رئيس القطاع الديني بوزارة الاوقاف، على ضرورة عدم إقامة أي مناسبات أو دروس بالمساجد أو ملحقاتها، وقصر العمل في المساجد على إقامة الصلاة فيما لا يزيد عن 10 دقائق لتقليل المخاطر التي قد يتعرض لها المصلين من فيروس كورونا.

وتابع «طايع»، خلال تصريحات إعلامية لفضائية «الحدث اليوم»، مساء الأحد، أن وزارة الأوقاف قامت بإلغاء جميع على المناسبات التي كانت تقام في المساجد في العزاء وخلافه، مشيرًا إلى أن الوزارة تؤكد دائمًا على إغلاق دورات المياه بشكل تام.

ولفت رئيس القطاع الديني بوزارة الاوقاف، إلى أن المساجد حتى الآن أمنة وسالمة إن شاء الله، في ظل تطبيق الاجراءات الاحترازية داخل المساجد بشكل صارم.