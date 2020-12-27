شكرا لقرائتكم خبر عن «الأوقاف»: المساجد حتى الآن سالمة من فيروس كورونا والان نبدء بالتفاصيل
أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار
شدد الدكتور جابر طايع، رئيس القطاع الديني بوزارة الاوقاف، على ضرورة عدم إقامة أي مناسبات أو دروس بالمساجد أو ملحقاتها، وقصر العمل في المساجد على إقامة الصلاة فيما لا يزيد عن 10 دقائق لتقليل المخاطر التي قد يتعرض لها المصلين من فيروس كورونا.
وتابع «طايع»، خلال تصريحات إعلامية لفضائية «الحدث اليوم»، مساء الأحد، أن وزارة الأوقاف قامت بإلغاء جميع على المناسبات التي كانت تقام في المساجد في العزاء وخلافه، مشيرًا إلى أن الوزارة تؤكد دائمًا على إغلاق دورات المياه بشكل تام.
ولفت رئيس القطاع الديني بوزارة الاوقاف، إلى أن المساجد حتى الآن أمنة وسالمة إن شاء الله، في ظل تطبيق الاجراءات الاحترازية داخل المساجد بشكل صارم.
-
الوضع في مصر
-
اصابات
131,315
-
تعافي
109,462
-
وفيات
7,352
كانت هذه تفاصيل خبر «الأوقاف»: المساجد حتى الآن سالمة من فيروس كورونا لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على المصرى اليوم وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.