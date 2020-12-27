شكرا لقرائتكم خبر عن «التموين»: المخزون الاستراتيجي من السلع آمن.. واحتياطي الدواجن 13 شهرًا والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قال أحمد كمال، مساعد وزير التموين والمتحدث باسم الوزارة، إن الاحتياطي الاستراتيجي من السلع آمن ويعد أفضل احتياطي وصلت له البلاد في الوقت الحالي.

وأضاف «كمال» في مداخلة مع الإعلامية عزة مصطفى ببرنامج صالة التحرير المذاع على قناة صدى البلد، الأحد، أن الاحتياطي الاستراتيجي من السلع يتراوح بين 4 و6 أشهر، مشيرًا إلى أن الاحتياطي الاستراتيجي من سكر التموين 3 أشهر، والزيت 4 أشهر، والمكرونة 5 أشهر، والدواجن 13 شهرًا.