شكرا لقرائتكم خبر عن عميد «آداب بنها»: طالبتان بالكلية حصلتا على منحة المبادرة المصرية اليابانية للتعليم والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أعلنت الدكتورة عبير الرباط عميد كلية اداب بنها، حصول الطالبتين مي أحمد خليفة، بالفرقة الرابعة، وسلمى هاني سنجر، بالفرقة الثالثة، على منحة المبادرة المصرية اليابانية للتعليم (EJEP) للدراسة من «٦-١٢»شهر، بجامعة كاجوشيما اليابانية.

وقالت الدكتورة عبير الرباط، في تصريحات صحفية، الأحد، إن قسم اللغة اليابانية الذي تم إنشائه عام ٢٠١٦ بعد أن توليت عمادة الكلية، إضافة إلى قسم اللغة الصينية، بعد موافقة لجنة القطاع، وأصبحا من الأقسام المميزة على مستوى الجامعات المصرية، مشيرة إلى حصول القسمين على العديد من الجوائز على مدار الأعوام السابقة.

وأكدت أنه يتم انتقاء الطلاب المقبولين بالقسمين عن طريق لجان متخصصة، وهو ما يعد إنجازا يضاف إلى قائمة الإنجازات التي تحققت على مستوى الكلية السنوات الأخيرة.

وكتبت عميدة الكلية على الصفحة الرسمية للكلية على «الفيس بوك»، «مبروك لكلية الآداب جامعة بنها حصول الطالبتين مي أحمد خليفة الفرقة الرابعة، سلمى هاني سنجر الفرقة الثالثة، على منحة المبادرة المصرية اليابانية للتعليم (EJEP) للدراسة من ٦-١٢ شهر بجامعة كاجوشيما اليابانية

خالص الأمنيات لهما بكل التوفيق».