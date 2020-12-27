تقليم وتنسيق أشجار «كوم الناضورة الأثرية» في الإسكندرية (صور)

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أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قال محمد متولى، مدير عام الآثار الإسلامية والقبطية واليهودية في الاسكندرية والساحل الشمالى، إن ادارة الحدائق بالمنطقة نفذت أعمال تقليم وتنسيق للأشجار الموجودة بمنطقة كوم الناضورة الأثرية الكائنة بمنطقة بحري في حي الجمرك، اليوم الأحد.

وأضاف «متولي» في تصريحات صحفية، الأحد، أن الأعمال تأتى في إطار الجهود المبذولة لإظهار المواقع الأثرية بالإسكندرية والساحل الشمالي بالمظهر الحضاري اللائق، مشيرًا إلى أن كوم الناضورة مسجلة في عداد الآثار الإسلامية بمنطقة آثار الإسكندرية والساحل الشمالي بالقرار رقم ٢٣٧٥ لسنة ١٩٩٦ م وهي عبارة عن تل ترابي تراكمي تكون بفعل الزمن أقصى ارتفاع له 25 مترا ويعلو التل مجموعة متنوعة من المباني الأثرية منها مرصد محمد على باشا وثكنة المأمور المصري وثكنة المأمور الانجليزي وطابية القائد الفرنسي كافاريللي وصهريج المياه وبرج الإشارة وبرج كرة الزوال.

وأوضح أن أشهر المباني بها برج الاشارة ويرجع تاريخه إلى عام ١٩٢٦ ويرجع لعصر الملك فؤاد الاول والبرج ذو سلم حلزوني ويبلغ ارتفاعه 24،5 متراً بالاضافة إلى وجود حديقة متحفية بكوم الناضورة تحتوي على ١٢٦ قطعة متنوعة منها شواهد قبور وأعمدة وتيجان أعمدة وقواعد أعمدة وذلك بخلاف عدد كبير من المدافع الساحلية التي ترجع لعصر محمد على باشا والتي تنتشر على المستويات الثلاثة للتل الترابي التراكمي لكوم الناضورة.

تقليم وتنسيق أشجار "كوم الناضورة الأثرية" فى الإسكندرية (صور)

تقليم وتنسيق أشجار "كوم الناضورة الأثرية" فى الإسكندرية (صور)

تقليم وتنسيق أشجار "كوم الناضورة الأثرية" فى الإسكندرية (صور)

تقليم وتنسيق أشجار "كوم الناضورة الأثرية" فى الإسكندرية (صور)

تقليم وتنسيق أشجار "كوم الناضورة الأثرية" فى الإسكندرية (صور)

تقليم وتنسيق أشجار "كوم الناضورة الأثرية" فى الإسكندرية (صور)

تقليم وتنسيق أشجار "كوم الناضورة الأثرية" فى الإسكندرية (صور)