شكرا لقرائتكم خبر عن أحمد موسى: كنت أتمنى رفع غرامة عدم ارتداء الكمامة إلى 300 جنيه والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قال الإعلامي أحمد موسى إن القرارات التي أصدرتها لجنة مكافحة كورونا عقب اجتماعها برئاسة مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، الأحد، تهدف لضبط الشارع والسيطرة على حالة الفوضى وعدم الالتزام بالإجراءات الاحترازية لمواجهة كورونا.

وتابع أحمد موسى خلال برنامجه على قناة صدى البلد، أنه تم فرض غرامة فورية على من لا يطبق الإجراءات الاحترازية 50 جنيهًا، مردفا: «كنت أتمناها تكون 200 أو 300 جنيه».

وأردف موسى أن «الناس كانت ملتزمة خلال موجة كورونا الأولى، وأهملوا في الموجة الثانية رغم كونها الأخطر والأسرع انتشارًا، موضحا أن كل يوم أرقام الإصابات تزيد، وتصعد نحو الرقم الصعب».

واختتم: «بعض الناس نقلت الحفلات والعزومات للبيوت، مردفا «اللي عمل حفلات الأيام الماضية حاليا كلهم بين إصابات ووفيات بفيروس كورونا».