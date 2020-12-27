شكرا لقرائتكم خبر عن «القاهرة» توفر سيارات مياه لسكان الزمالك بعد كسر الخط الملاصق لمحطة المترو والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

تابع اللواء خالد عبدالعال، محافظ القاهرة، الأحد، أعمال الإصلاح القائمة على خط 600 مم بشارع إسماعيل محمد تقاطع شارع منصور محمد- الزمالك بداخل منطقة أعمال مترو الانفاق، وذلك في إطار المتابعة المستمرة لكل ما يستجد على ارض العاصمة، وفي إطار الاستجابة الفورية لشكاوى المواطنين.

وبحسب بيان، وجه المحافظ مسؤولي المنطقة الغربية وحي غرب بالتنسيق الفوري مع شركة مياه الشرب لسرعة الانتهاء من أعمال الإصلاح.

وأوضح محافظ القاهرة أنه سيجري تركيب خط المياه فوق الأرض بطول 40 مترًا لحين الانتهاء من أعمال المترو.

وذكر «عبدالعال» أنه جرى التنسيق مع شركة مياه الشرب التي أكدت أنه سيتم الانتهاء من أعمال الإصلاح في خلال 4 ساعات، مشيرا إلى أن الشركة توفر سيارات مياه صالحة للشرب وفي حال طلبها يتم الاتصال بالخط الساخن 125 من أي تليفون أرضي.

محافظ القاهرة يتابع أعمال اصلاح خط مياه الشرب بمنطقة الزمالك

محافظ القاهرة يتابع أعمال اصلاح خط مياه الشرب بمنطقة الزمالك