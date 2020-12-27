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"القومى للمرأة" يشيد بقرار وزير الأوقاف بتعيين 10 سيدات بمناصب قيادية بالوزارة

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أشاد المجلس القومى للمراة برئاسة الدكتورة مايا مرسى بقرار الدكتور  محمد مختار جمعة وزير الأوقاف بتعيين  10 سيدات فى مناصب قيادية في الهيكل التنظيمي الجديد لوزارة الأوقاف  .

 

و أعربت الدكتورة مايا مرسى ، عن سعادتها وفخرها بهذا القرار الذى يعد تنفيذاً للمحور الخاص بالتمكين السياسي وتعزيز الأدوار القيادية للمرأة بالاستراتيجية الوطنية لتمكين المرأة المصرية 2030 ، كما يعكس القرار ثقة وزير الأوقاف الكبيرة بالمرأة و تقديره لدورها  الرائد فى خدمة الوطن  ، وقدمت الدكتورة مايا مرسى ، التهنئة إلى جميع السيدات بهذا القرار، متمنية  لهن النجاح والتوفيق فى مناصبهن الجديدة . 

 

يذكر أن الدكتور محمد مختار جمعة  وزير الأوقاف قرر تعيين  10 سيدات فى مناصب قيادية  في الهيكل التنظيمي الجديد بالأوقاف وهن : المهندسة نهاد محمد سامي حتاتة ، لتسيير أعمال وظيفة رئيس الإدارة المركزية لشئون مكتب الوزير  ، و رندا صلاح محمود دسوقي،  لتسيير أعمال الإدارة المركزية لنظم المعلومات والتحول الرقمي ، والدكتورة جنية محمود محمد عبد الرحمن، لتسيير أعمال وظيفة الإدارة العامة للشئون الطبية ، و  سمر إبراهيم محمود،  مديرًا عاما للإدارة العامة لخدمة المواطنين ، و المهندسة غادة عبد الحليم محمد عبد الحليم – لتسيير أعمال الإدارة العامة للنظم والتطبيقات والدعم الفني. ، والدكتورة  منى حسين لتسيير أعمال الإدارة العامة للبر  ، و  سوزان سمير جمعة محمد، لتسيير أعمال الإدارة العامة للإحصاء والتقارير والنشر الإلكتروني  ، و  روض زكريا محفوظ، لتسيير أعمال الإدارة العامة للأملاك  ، و  هدى فؤاد يوسف، لتسيير أعمال وظيفة مدير عام الإدارة العامة للتخطيط الاستراتيجي والسياسات ، و غادة محمد أبو الوفا إسماعيل – مديراً عاماً للإدارة العامة للاستحقاقات والمزايا.

 

 

 

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هيثم هارون

هيثم هارون

بكالوريوس تربيه وماجستير في علوم السياحه من جامعة الأقصر ومتخصص في علوم السياحه والتحرير الاخباري التلفزيوني والصحفي.

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