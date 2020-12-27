شكرا لقرائتكم خبر عن "القومى للمرأة" يشيد بقرار وزير الأوقاف بتعيين 10 سيدات بمناصب قيادية بالوزارة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أشاد المجلس القومى للمراة برئاسة الدكتورة مايا مرسى بقرار الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف بتعيين 10 سيدات فى مناصب قيادية في الهيكل التنظيمي الجديد لوزارة الأوقاف .

و أعربت الدكتورة مايا مرسى ، عن سعادتها وفخرها بهذا القرار الذى يعد تنفيذاً للمحور الخاص بالتمكين السياسي وتعزيز الأدوار القيادية للمرأة بالاستراتيجية الوطنية لتمكين المرأة المصرية 2030 ، كما يعكس القرار ثقة وزير الأوقاف الكبيرة بالمرأة و تقديره لدورها الرائد فى خدمة الوطن ، وقدمت الدكتورة مايا مرسى ، التهنئة إلى جميع السيدات بهذا القرار، متمنية لهن النجاح والتوفيق فى مناصبهن الجديدة .

يذكر أن الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف قرر تعيين 10 سيدات فى مناصب قيادية في الهيكل التنظيمي الجديد بالأوقاف وهن : المهندسة نهاد محمد سامي حتاتة ، لتسيير أعمال وظيفة رئيس الإدارة المركزية لشئون مكتب الوزير ، و رندا صلاح محمود دسوقي، لتسيير أعمال الإدارة المركزية لنظم المعلومات والتحول الرقمي ، والدكتورة جنية محمود محمد عبد الرحمن، لتسيير أعمال وظيفة الإدارة العامة للشئون الطبية ، و سمر إبراهيم محمود، مديرًا عاما للإدارة العامة لخدمة المواطنين ، و المهندسة غادة عبد الحليم محمد عبد الحليم – لتسيير أعمال الإدارة العامة للنظم والتطبيقات والدعم الفني. ، والدكتورة منى حسين لتسيير أعمال الإدارة العامة للبر ، و سوزان سمير جمعة محمد، لتسيير أعمال الإدارة العامة للإحصاء والتقارير والنشر الإلكتروني ، و روض زكريا محفوظ، لتسيير أعمال الإدارة العامة للأملاك ، و هدى فؤاد يوسف، لتسيير أعمال وظيفة مدير عام الإدارة العامة للتخطيط الاستراتيجي والسياسات ، و غادة محمد أبو الوفا إسماعيل – مديراً عاماً للإدارة العامة للاستحقاقات والمزايا.