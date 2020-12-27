شكرا لقرائتكم خبر عن هيئة الصرف تجرى دراسات حقلية لـ600 فدان بالفيوم لتركيب شبكات صرف زراعى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أجرت الإدارة العامة للدراسات الحقلية وتصميم شبكات الصرف المغطى، التابعة للهيئة المصرية العامة لمشروعات الصرف، أعمال الأبحاث الحقلية لمنطقة مجمعات متفرقة بمنطقة جوريف، بزمام 600 فدان، التابعة للإدارة العامة لصرف جنوب غرب الفيوم، بإقليم صرف مصر الوسطى تمهيدا لتنفيذ شبكات الصرف المغطى.

وأوضح المهندس عاشور عبد الكريم، رئيس الهيئة المصرية العامة لمشروعات الصرف، أنه تم تنفيذ مشروعات بتكلفة 1,4مليار جنيه العام الماضى، حيث تم تنفيذ مشروعات فى مجال تغطية كافة الأراضى بشبكات الصرف العام والمغطى، وإحلال وتجديد زمام الشبكات، التى انتهى عمرها الافتراضى ولا تجدى معها أعمال الصيانة.

أكد عبد الكريم، أن تلك المشروعات تعد من أهم مشروعات التوسع الزراعى الرأسى، نظرا لما لها من عائد سريع فى زيادة الإنتاجية الزراعية، ودعم الناتج القومى، يصل إلى حوالى 25% للعديد من المحاصيل الرئيسية، وكذلك آثارها الايجابية فى تحسين خواص التربة الطبيعية والكيميائية، من حيث خفض منسوب المياه الأرضية، وتحسين معامل التوصيل الهيدروليكى، وخفض ملوحة التربة والمياه الأرضية، مما دفع هيئات ومنظمات دولية عديدة للمشاركة فى تمويل تنفيذ هذه المشروعات.

أشار عبد الكريم، إلى أن مشروعات إنشاء واحلال وتجديد شبكات الصرف المغطى تساهم فى زيادة الانتاجية الزراعية والعائد الاقتصادى، وكذلك تحسين خواص التربة الطبيعية والكيميائية/ من حيث خفض منسوب المياه الأرضية، وتحسين معامل التوصيل الهيدروليكى للتربة وخفض ملوحة التربة.