شكرا لقرائتكم خبر عن الخارجية تعلن انشاء الموقع الالكترونى للقنصلية المصرية بالرياض والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلنت الصفحة الرسمية لوزارة الخارجية المصرية على موقع التواصل الاجتماعى "فيس بوك"، تدشين النسخة التجريبية للموقع الالكترونى للقنصلية المصرية فى الرياض بالمملكة العربية السعودية.



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وأوضحت القنصلية المصرية فى الرياض ان الهدف من تدشين الموقع لأجل توفير منصة واحدة يستقى منها المواطن المعلومات الصحيحة الخاصة بالخدمات التى تقدمها القنصلية، وتأتى تلك الخطوة فى إطار مراحل عدة لتطوير الخدمات المقدمة للمواطنين المصريين المقيمين بنطاق إختصاصها، وقد بدأت أولى تلك المراحل بتطبيق اليه حجز المواعيد المسبقة مطلع العام 2019.

وأكدت القنصلية والعاملون بها حرصهم على خدمة المواطنين بأفضل صورة، وتتوجة بالتهانى بعيد الميلاد، وأن الموقع الالكترونى الخاص بها :أضغط هنا

من جهة أخرى، أعلن وزير القوى العاملة محمد سعفان أن مكتب التمثيل العمالي التابع للوزارة بالقنصلية المصرية بجدة بالمملكة العربية السعودية، نجح فى صرف مستحقات المواطن المصرى " عبد الحميد. ك. ع.أ.ع " وبلغت 42 ألفاً و 397 ريالا سعودياً، أى ما يوازى 175 ألفا و 947 جنيها مصريا تقريبا.

وأوضح هيثم سعد الدين المتحدث الرسمي والمستشار الإعلامى لوزارة القوى العاملة، أن الوزير كان قد كلف مكتب التمثيل العمالى بجدة بمتابعة صرف مستحقات المواطن المذكور ، وذلك فى إطار الحفاظ على حقوق العمالة المصرية فى الخارج ومتابعة مستحقاتها وحل مشاكلها .