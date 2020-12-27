شكرا لقرائتكم خبر عن عضو الجمعية المصرية المناعة: كورونا يقتل 10 أشخاص كل دقيقة بالعالم.. فيديو والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قال مجدي بدران، عضو الجمعية المصرية للحساسية والمناعة، إن العالم فى حرب كبيرة مع فيروس كورونا، ويجب الاهتمام بارتداء الزي العسكري الذي يبدأ من الكمامة، متابعا: "الدول المتقدمة سقطت في الاختبار، بسبب عدم الالتزام بالإجراءات، وكل دقيقة يموت 10 أشخاص بسبب كورونا ويصاب 500 آخرين، والفيروس أصاب كل فئات المجتمع".

أضاف بدران، في مداخلة مع الإعلامية عزة مصطفى ببرنامج صالة التحرير المذاع على قناة صدى البلد، أن 40% من المصابين بفيروس كورونا لا يعانون أى أعراض، فيما يشعر 85% بأعراض بسيطة، مؤكدا: "فيروس كورونا ينقل العدوى بسرعة ما يشكل خطرًا على كبار السن وأصحاب الأمراض المزمنة، لذلك يجب اتباع الإجراءات الاحترازية بشدة".

وأوضح عضو الجمعية المصرية للحساسية والمناعة، أن الوقاية في الكمامة، والتباعد الاجتماعى، والتغذية السليمة، مبينا أن الخطورة تكون من تحالف فيروسى الإنفلونزا والكورونا ويجب التطعيم ضد الإنفلونزا، وعدم ارتداء الحلى، والخواتم، وقص الأظافر، والاهتمام بالنظافة.