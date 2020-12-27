شكرا لقرائتكم خبر عن جابر طايع: التباعد أصبح واجبا على كل مصلٍ بالمسجد حتى لا يتعرض لاحتمالية العدوى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكد الدكتور جابر طايع رئيس القطاع الدينى بوزارة الأوقاف، على أهمية تعقيم المساجد، والتشديد على إغلاق دورات المياه وألا تزيد خطبة الجمعة عن عشر دقائق.

وأوضح خلال مداخلة هاتفية لبرنامج "حضرة المواطن"، على فضائية "الحدث اليوم"، مع الإعلامى سيد على، أن المساجد آمنة وسليمة، لافتا إلى أن الأحكام تتعلق بالتباعد، ففي ظل المخاطر على النفس والحياة هناك فقه خاص يختلف عن الفقه العام في الأمور العادية، والتباعد أصبح واجبا على كل مصل بالمسجد حتى لا يتعرض لاحتمالية العدوى بفيروس كورونا.

وأكد رئيس القطاع الدينى بوزارة الأوقاف، أن التدابير اللازمة تصب في مصالح المواطن، ولا تتعارض مع الدين.