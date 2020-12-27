شكرا لقرائتكم خبر عن وزير العدل يشدد على إجراءات الوقاية من كورونا داخل المحاكم والشهر العقارى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - شدد المستشار عمر مروان، وزير العدل، على قطاعات الوزارة المختلفة ومن بينها المحاكم والشهر العقارى بالاستمرار فى الاجراءات الاحترازية للوقاية من فيروس كورونا مع منع دخول أى مواطن إلى القطاعات الخدمية التابعة للوزارة بدون إرتداء الكمامات الطبية.

ووجه وزير العدل بضرورة متابعة أعمال وإجراءات الصحة العامة وتعقيم المحاكم للوقاية من فيروس كورونا، ومنها الالتزام بارتداء الكمامات الطبية والحفاظ على مسافة التباعد الاجتماعى وإدخال اصحاب الشأن فقط إلى مقر المحكمة، مع تخفيض عدد العاملين فى المحاكم.

كما شدد وزير العدل على استمرار اتخاذ كافة الإجراءات الاحترازية بمراعاة قواعد التباعد الاجتماعي، وارتداء جميع العاملين والمترددين على تلك المقرات للقناع الواقي، والتطهير الدوري والمستمر لها حفاظاً على صحة وسلامة العاملين والمواطنين.

ودعم وزير العدل مصلحة الشهر العقاري بمبلغ 500 ألف جنيه، ومصلحة الخبراء بمبلغ 150 ألف جنيه، ومصلحة الطب الشرعي بمبلغ 100 ألف جنيه وذلك لشراء مستلزمات تطبيق الإجراءات الاحترازية اللازمة لمواجهة فيروس كورونا.

وقرر المستشار عمر مروان وزير العدل، الأسبوع الماضى قصر تقديم خدمات التوثيق فى عدد من مكاتب الشهر العقارى والتوثيق فى 3 محافظات هى القاهرة والجيزة والإسكندرية على نظام الحجز المسبق من خلال تطبيق "أرغب في عمل توكيل" المتوافر على هواتف الأندرويد، وذلك اعتبارا من 1 يناير، للحد من الزحام والتكدس للوقاية من كورونا.

يأتى ذلك في إطار خطة وزارة العدل لتطوير الخدمات المقدمة للجمهور من الجهات التابعة لها ومنها مصلحة الشهر العقاري والتوثيق سيما فيما يتعلق بخدمات التوثيق ومراعاة لظروف جائحة كورونا.

وتضمن قصر تقديم الخدمات بفروع مصر الجديدة - سوق السيارات بمدينة نصر-الرحاب بمحافظة القاهرة، 6 أكتوبر المطور- الشيخ زايد بمحافظة الجيزة، محرم بك -سيدى جابر- الإسكندرية النموذجي بالمحكمــــة بمحافظة الإسكندرية على نظام الحجز المسبق من خلال تطبيق "أرغب في عمل توكيل" المتوافر على هواتف الأندرويد حيث متاح الحجز في ذات اليوم، وذلك اعتبارا من 1 يناير، للحد من الزحام والتكدس في توقيتات واحدة والذي تشهده أحياناً تلك الفروع وذلك للحد من انتشار فيروس كورونا، وتحسين جودة الخدمة المقدمة للمواطنين، مما يخفف الضغط على باقي الفروع التي تعمل بالنظام المعتاد.