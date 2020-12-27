شكرا لقرائتكم خبر عن النائب البرلماني حسام المندوه : التعليم على رأس أولوياتي و المعلم مظلوم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قال النائب حسام المندوه الحسيني عضو مجلس النواب، أنه يرغب في الانضمام إلى لجنة التعليم والبحث العلمى بمجلس النواب باعتباره متخصصا في مجال التعليم حيث يعمل استاذا مساعدا بكلية طب الأسنان، مشيرا إلى التزامه الحزبى بشأن تشكيلات لجان البرلمان نظرا لأنه ينتمي لحزب مستقبل وطن.

وأضاف "المندوه"، في تصريحات صحفية له عقب استخراج كارنيه عضوية المجلس، ان المرحلة الحالية تشهد طفرة في مجال التعليم، ولابد من دراسة التشريعات الخاصة بالتعليم لمسايرة ما يشهده التعليم في العالم من تطور.

وتابع لا بد من تنمية موارد المدارس الحكومية بأفكار خارج الصندوق لزيادة مواردها بعيدا عن الموازنة العامة للدولة، وهو ما يتطلب اتخاذ قرار جاد بشأن ذلك، مستشهدا باستغلال أسوار المدارس في الدعاية والاسطح في انشاء محطات طاقة شمسية وذلك بهدف زيادة تلك الموارد.

وحول المعلم، قال الدكتور حسام المندوه، أنه مظلوم حاليا رغم انه أحد الأعمدة الأساسية في العملية التعليمية، وهو ما يتطلب زيادة الاهتمام به تطبيقا لتوجيهات الرئيس بالاهتمام بالبشر بالتوازي مع الاهتمام بالمشروعات العملاقة التي يقوم بها الرئيس السيسى.

وحول دور التكنولوجيا في التعليم، أشار الي أن التكنولوجيا فرضت نفسها على الساحة وهو ما يعد من حظ الدكتور طارق شوقى وزير التعليم الحالي بمنحه الفرصه لاستخدام التكنولوجيا في قطاع التعليم.

وأضاف أيضا لابد من تعظيم دور التكنولوجيا في قطاع المحليات والتعامل اليومي بها للحد من السلبيات بذلك القطاع.

وحول قانون الإدارة المحلية، أوضح انه سيكون من الأولويات ليس بغرض إجراء انتخابات محلية فقط وانما بغرض ضبط منظومة المحليات ككل..