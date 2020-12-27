شكرا لقرائتكم خبر عن أستاذ بجامعة الأزهر :"السلفيون والدواعش والإخوان" لا يعتمدون على العلوم الشرعية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكد الدكتور محمد سالم أبو عاصى، عميد كلية الدراسات العليا الأسبق بجامعة الأزهر، إن الجماعات المتطرفة مثل :"السلفيون والدواعش والإخوان" لا يعتمدون على العلوم الشرعية من مصادرها بل يعتمدون على التدين عبر التثقيف الذاتى القائم على أخذ مقتطفات من الكتب إلى جانب التلقى من قياداتهم الذين يكنون لهم الولاء التام.

وأضاف "أبو عاصى"، خلال حواره ببرنامج "لعلهم يفقهون"، الذى يقدمه الشيخ خالد الجندى، عبر قناة "dmc"، أن الإخوان والسلفيين والدواعش، لا شيوخ لهم وارتباطهم فى الدين بالأشخاص لا الفكرة، ويتعصبون لحسن البنا وسيد قطب حتى فى مقابل أئمة العلم والدين الإسلامى.

وأشار "أبو عاصى"، إلى أن مثلهم فى ذلك مثل الخوارج ،الذين طلبوا العبادة قبل العلم فخرجوا على الإمام على بن أبى طالب ، بالسيوف، موضحاً أن طلب العلم يكون قبل العبادة، كون العلم كالميزان للإنسان، ولذلك اختلطت المفاهيم لدى الجماعات المتطرفة، وغابت عنهم الدلالات اللغوية، والخاص والعام والمشترك والصريح والكناية والمحكوم والمتشابهة وغيرها من الدلالات التى تؤهل الشخص من استنباط الأحكام من القرآن الكريم.