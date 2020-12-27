شكرا لقرائتكم خبر عن الرى تعلن تحويل 500 فدان تروى بالغمر إلى نظام الرى الحديث فى سوهاج والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تفقد المهندس كمال ميدان وكيل رئيس الإدارة المركزية للموارد المائية والرى بسوهاج يرافقه بعض القيادات بالمحافظة بزيارة زمام الجمعيات بمساحة 5596 فدانا بالمراقبة العامة للتنمية بمنطقة غرب طهطا والقرى الخمسة حيث قام المزارعين بتحويل رى 500 فدان تروى بالغمر إلى نظام الرى الحديث بالتنقيط وذلك على الآبار الارتوازية.

وتلاحظ جودة الزراعات الموجودة من محاصيل الطماطم والبصل الأخضر والخيار وتم حث اعضاء الجمعية باستمرار التوعية للمزارعين بإمكانية التحول من الرى بالغمر للرى الحديث بما يعود بالنفع فى زيادة الإنتاجية وترشيد استهلاك مياه الرى وتوفير العمالة والتكاليف.

يشار إلى أن وزارة الرى تعمل على رفع الوعى للمزارعين للحفاظ على نقطة المياه بالترشيد فى استخدام مياه الرى من خلال منظومة رى حديث، والحفاظ عليها من التلوث، والحفاظ على المشروعات القومية وشبكات الرى والصرف والتعامل معها كما يتم التعامل الملكيات الخاصة، مع تقليل زراعة المحاصيل الشرهة للمياه وخصوصا الأرز، وكذلك تكثيف حملات التوعية على جميع الأصعدة بين فئات الشعب المختلفة.

أوضح قطاع تطوير الرى، أنه تم تحديد المعايير والضوابط والآلية التى يتم بها اتاحة القروض للمزارعين بفائدة 5% وآلية استرداد تلك القروض والتأكيد على التيسير على المزارعين للحصول على تلك القروض.

الجدير بالذكر أنه تم الاتفاق بين الرى والزراعة على عدم تقنين الأراضى من قبل هيئة التعمير والمحافظات وأن يكون التقنين مشروط بتطبيق نظم الرى الحديث، وكذلك قيام أجهزة وزارة الزراعة بالإفادة بالزمامات التى تحتاج لاستصدار قرار وزارى لها لتطبيق نظم الرى الحديث على أن يتم عرض الموقف التنفيذى لمشروع الرى الحديث من خلال خرائط محددة بالإحداثيات موضح عليها ما تم تنفيذه والجارى العمل فى تنفيذه.