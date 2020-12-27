شكرا لقرائتكم خبر عن شيخ الأزهر يوجه بتوفير تنك أكسجين لمستشفى الباجور بالمنوفية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - وجه فضيلة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب، شيخ الأزهر الشريف ، بتوفير تنك أكسجين لمستشفى الباجور بمحافظة المنوفية، وذلك بتوجيهات أصدرها لبيت الزكاة والصدقات المصرى، استجابة لأهالى الباجور فى ضوء تكاتف جميع أجهزة الدولة للسيطرة على انتشار فيروس كورونا المستجد.

يذكر أن اللواء إبراهيم أحمد ابو ليمون محافظ المنوفية، قد وجه الاسبوع الماضى ،بشراء 500 أسطوانة أكسجين كدعم لمستشفيات حميات شبين الكوم وشنتنا الحجر والشهداء والباجور والسادات، لسد حاجة المستشفيات ومواجهة زيادة حالات الإصابة بفيروس كورونا المستجد ، وذلك من صندوق الخدمات والتنمية بالمحافظة ، فضلا عن أنه قد تم دعم مستشفيات الشهداء والباجور بعدد 200 أسطوانة من قبل .

يأتى هذا فى إطار دعم محافظ المنوفية المستمر والدائم لقطاع الصحة وحرصا على تقديم خدمة طبية جيدة لمصابى فيروس كورونا وتوفير الأكسجين بشكل دائم ومطمئن .

وشدد على التنسيق الكامل مع مصانع تعبئة الاكسجين لملئ تنكات الأكسجين بالمستشفيات بالكميات المطلوبة لتوفير ما يقرب من 10 ألاف طن يوميا ، وكذا الاتفاق على توفير عدد 1000 أسطوانة من مصانع تعبئة الأكسجين بالمنطقة الصناعية بقويسنا ، وكذلك مصنع الحوامدية بالجيزة .

هذا بالإضافة إلى التنسيق مع بعض مصانع تعبئة الاكسجين بوضع المنوفية فى أولى التعاقدات لتوريد أكبر قدر من الاسطوانات التى تكفى حاجة المستشفيات فى ظل هذه الجائحة .