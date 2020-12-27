شكرا لقرائتكم خبر عن وزارة الصحة تحذر من تدخين الشيشة سواء فى المقاهى أو المنازل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - حذرت وزارة الصحة والسكان ،عبر حسابها الرسمى على موقع التواصل الإجتماعى "تويتر"، من تدخين الشيشة سواء فى المنازل أو المقاهى، مؤكدة أنها ليست امنه فى كل الأحوال .



توضيح من وزارة الصحة

وقالت وزارة الصحة، إن تدخين الشيشة فى المنازل يؤدى إلى تعرض من فيه الى التدخين غير المباشر، كما حذرت من المخاطر التى تتعرض لها السيدات الحوامل والأطفال الرضع بسبب دخان السجائر والشيشة وطالبت بضرورة الإقلاع عن التدخين.

وقالت وزارة الصحة، قد يؤدى استنشاق الحوامل لدخان السجائر أو الشيشة لمشاكل صحية للجنين وصعوبة التعلم عند الطفل، كما أن استنشاق الأطفال والرضع لدخان التبغ الصادر من الآباء المدخنين يزيد لديهم مخاطر حدوث متلازمة موت الرضع المفاجئ وانخفاض النمو البدنى، والإصابة بسرطان الأطفال ، مشيرة الى أن تعرض الأطفال لدخان التبغ يتسبب فى إصابتهم بإمراض تنفسية مزمنة مثل الربو، وعدوى الأذن وانخفاض وظائف الرئة، ويصاب الأطفال من الأمهات المدخنات بمزيد من النوبات المرضية التنفسية.