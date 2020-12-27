شكرا لقرائتكم خبر عن السيسي والملك عبدالله الثاني يبحثان هاتفيًا القضية الفلسطينية والعلاقات الثنائية والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

تلقى الرئيس عبدالفتاح السيسي، مساء الأحد، اتصالاً هاتفياً من جلالة الملك عبدالله الثاني بن الحسين، عاهل المملكة الأردنية الهاشمية.

وصرح المتحدث الرسمي باِسم رئاسة الجمهورية بأن الاتصال الهاتفي تناول التباحث حول آخر مستجدات الأوضاع الإقليمية، خاصةً تطورات القضية الفلسطينية، فضلاً عن سبل تعزيز العلاقات الثنائية المتميزة بين البلدين الشقيقين

وقد توافقت الرؤى خلال الاتصال نحو أهمية تكثيف العمل على المستوين الاقليمي والدولي لحلحلة الموقف الراهن بخصوص عملية السلام في الشرق الأوسط ودفع الجهود لاستئناف مسار المفاوضات، وذلك بهدف التوصل إلى حل عادل وشامل للقضية الفلسطينية يضمن الحقوق المشروعة للشعب الفلسطيني الشقيق.

وقد أكد الزعيمان خلال الاتصال الحرص على تعزيز العلاقات الاستراتيجية والروابط التاريخية التي تجمع بين الشعبين والبلدين الشقيقين، بالإضافة إلى مواصلة التنسيق والتشاور بشأن مختلف القضايا ذات الاهتمام المشترك في ضوء ما يجمعهما من توافق في الرؤى والمصالح.