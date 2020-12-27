شكرا لقرائتكم خبر عن ملك الأردن يدعو الرئيس السيسي لزيارة المملكة والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قالت وكالة الأنباء الرسمية الأردنية إن الملك عبدالله الثاني، العاهل الأردني، بحث مع الرئيس عبدالفتاح السيسي، الأحد، العلاقات الأخوية المتينة التي تجمع البلدين الشقيقين، والمستجدات في المنطقة.

وتم التأكيد، خلال اتصال هاتفي، على مواصلة التنسيق والتشاور الوثيق بين البلدين حيال مختلف القضايا ذات الاهتمام المشترك، وضرورة الاستمرار في تعزيز التعاون الثنائي في المجالات كافة.

ووجه الملك، بحسب البيان، خلال الاتصال، الدعوة للرئيس السيسي لزيارة الأردن، الذي أعرب بدوره عن تقديره لهذه الدعوة والحرص على تلبيتها.