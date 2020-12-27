شكرا لقرائتكم خبر عن غلق مصنع الغزل والنسيج في كفر الدوار 9 أشهر لحين الانتهاء من إنشاءات «البيضا» والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أكدت الشركة القابضة للقطن والغزل والنسيج التابعة لوزارة قطاع الأعمال العام، أن شركة مصر للغزل والنسيج وصباغى البيضا بكفر الدوار- إحدى شركاتها التابعة- مدرجة ضمن خطة تطوير شاملة تتضمن النقل من موقعها الحالى إلى موقع الشركة بمنطقة البيضا والتى تبعد عن الموقع الحالى بمسافة 3 كم فقط بكفر الدوار أيضا.

وأوضحت الشركة أنه تم التعاقد على توريد ماكينات ومعدات حديثة مع كبرى موردى الآلات من سويسرا وألمانيا وايطاليا، وستصل إلى موقع المصانع الجديدة بالبيضا خلال النصف الثانى من عام 2021 مع إجراء عملية دمج للموقعين والاستغناء عن الموقع الحالى بكفر الدوار.

واستجابة لخطط التطوير التي تقوم بها الدولة لإنشاء مشروعات سكنية بديلة للعشوائيات، فأنه رؤي التبكير في عملية إغلاق المصانع الموجودة في كفر الدوار لتنفيذ هذه المشروعات التي تتواكب مع تطوير محور المحمودية في المنطقة الواقعة بمحافظة البحيرة.

وبناء عليه، تقرر غلق مصانع الشركة في موقعها الحالى بكفر الدوار لمدة 9 شهور بدءا من الآن ولحين الانتهاء من الإنشاءات الجديدة بموقع الشركة في البيضا، ونقل العاملين من الموقع الحالى بكفر الدوار إلى موقع الشركة بالبيضا بنفس أوضاعهم الوظيفية والمالية.

كما أكدت الشركة أن عملية نقل العاملين والمصانع لن تمس المدينة السكنية للعاملين بالشركة، وسيتم تسليم آراضى المصانع المقرر إغلاقها إلى الهيئة الهندسية للقوات المسلحة لتنفيذ مشروعات التطوير التي ستقام على آراضى تلك المصانع لتنمية وتطوير المنطقة.