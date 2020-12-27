شكرا لقرائتكم خبر عن شمال سيناء تسجل 5 إصابات جديدة بفيروس كورونا والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

سجلت محافظة شمال سيناء، الأحد، 5 حالات ايجابية بفيروس كورنا المستجد.

وأعلن بيان لمديرية الصحة بشمال سيناء، أنه تم تسجيل عدد 5 أصابات جديدة بفيروس كورنا المستجد، مشيرًا إلى أن إجمالي عدد الحالات الإيجابية المصابة بالفيروس يبلغ 204 حالة، وعدد حالات الشفاء 969 حالة، بينما سجلت المحافظة 60 حالة وفاة منذ بداية الجائحة.

وأكد البيان على وجود عدد 14 حالة تحت الحجز للعلاج بالمستشفيات و175 حالة أخرى تحت العزل المنزلي.