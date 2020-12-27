شكرا لقرائتكم خبر عن قطع الكهرباء عن عدة مناطق في السويس غدًا لأعمال الصيانة والان نبدء بالتفاصيل
أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار
أعلنت محافظة السويس قطع التيار الكهربائي، الاثنين، عن عدة مناطق من الساعة التاسعة صباحًا وحتى الثانية ظهرًا من مساء الاثنين، نتيجة لإجراء أعمال صيانة دورية لمحولات فيصل.
وأوضح بيان، أن المناطق المتأثرة هي حي الرياض وحي نجد والصباح والمحمودية وتعاونيات الشركة العربية ومبني حي فيصل ومستقبل 3 والصباح الدلتا والصباح الشركة العربية والصفا والمروة.
كما تشمل الأماكن كلا من فرع بنك الإسكندرية وفرع بنك مصر والاحوال المدنية والكنيسة والضرائب.
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