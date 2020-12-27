شكرا لقرائتكم خبر عن المئات يشيعون «عصفور الجنة» في المنوفية.. ومستخدمو «فيسبوك»: «#ليلي_ماتت» والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

شيع المئات من أهالى مدينة منوف في محافظة المنوفية جثمان الطفلة ليلي خيري ذات الأربع سنوات والتى توفيت عقب نقل فص من كبد والدتها إليها في معهد الكبد في المنوفية، وأدي المئات صلاة الجنازة على الفقيدة في مسجد الرحمة بمدينة منوف، وشيعوا الجثمان حتى مثواه الأخير.

ونعي عدد كبير من المسؤولين في محافظة المنوفية الفقيدة منهم محافظ المنوفية ونائب محافظ المنوفية ورئيس جامعة المنوفية ومعهد الكبد في المنوفية داعين الله لها بالرحمة وأن يلهم أهلها الصبر والسلوان.

وسادت حالة من الحزن على وسائل التواصل الإجتماعي داعين لها بالرحمة ولوالدتها بالصبر ودشن العشرات منهم «هشتاج» بعنوان «ليلي ماتت»، كما وصمم بعض مستخدمي «فيس بوك» صورة للطفلة ليلي كأنها ملاك وكتبوا تحتها عبارة «عصفور الجنة».

وتوفيت ليلي خيري «4 سنوات» بعد إجراء عملية نقل فص من كبد والدتها لها في معهد الكبد القومي بالمنوفية، وكانت تعاني من تليف في الكبد وُلدت به وبدأت رحلة العلاج عقب أيام من الولادة، وعندما بلغت 4 سنوات قرر الأطباء إجراء عملية لزرع الكبد لها، وقررت الأم التبرع لطفلتها بفص من الكبد وأجرت التحاليل اللازمة لذلك، وتزامن مع ذلك انتشار دعوات على مواقع التواصل الإجتماعي «فيس بوك» للتبرع بالدم لصالح إجراء العملية، وهو ما تفاعل معه المواطنين بشكل كبير وفاقت تبرعات الدم الكميات المطلوبة لإجراء العملية.

بالفيديو المئات فى المنوفية يشيعون ليلي .. عصفور الجنة لمثواها الأخير.. ومستخدمي فيس بوك #ليلي_ماتت

بالفيديو المئات فى المنوفية يشيعون ليلي .. عصفور الجنة لمثواها الأخير.. ومستخدمي فيس بوك #ليلي_ماتت

بالفيديو المئات فى المنوفية يشيعون ليلي .. عصفور الجنة لمثواها الأخير.. ومستخدمي فيس بوك #ليلي_ماتت

بالفيديو المئات فى المنوفية يشيعون ليلي .. عصفور الجنة لمثواها الأخير.. ومستخدمي فيس بوك #ليلي_ماتت

بالفيديو المئات فى المنوفية يشيعون ليلي .. عصفور الجنة لمثواها الأخير.. ومستخدمي فيس بوك #ليلي_ماتت