شكرا لقرائتكم خبر عن «معكم منى الشاذلي» يكشف حقيقة تصريحه بشأن التفاوض مع «بيج رامي» والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قال برنامج «معكم منى الشاذلي»، إنه تم تداول أخبار كاذبة، عن تفاصيل تفاوض البرنامج مع البطل المصري «بيج رامي»، وينفي البرنامج قيامه بالتصريح بأي شيء له علاقة بذلك على الإطلاق.

وأكد البرنامج، في بيان، أن «علاقة البرنامج بالشخصيات والنجوم التي يستضيفها قائمة على الاحترام المتبادل، وأننا نتشرف بكل ضيوفنا السابقين والمحتملين، ولا نبني احتفاءنا بهم على أساس المنفعة أو الرؤى الضيقة، كل المحبة والفخر بالبطل العالمي بيج رامي».