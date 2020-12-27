شكرا لقرائتكم خبر عن «النيابة و50 جنيهًا إضافية».. الحكومة تتوعد الممتنعين عن سداد غرامة عدم ارتداء الكمامة والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قال المستشار نادر سعد، المتحدث باسم مجلس الوزراء، إن الغرامة الفورية بسبب عدم ارتداء الكمامة وليس عدم حيازتها.

وأضاف «سعد»، خلال مداخلة هاتفية لقناة «صدى البلد»: «من لا يدفع الغرامة الفورية 50 جنيهًا لعدم ارتداء الكمامة ستتم مضاعفتها»، موضحًا أنه «في حالة الامتناع عن السداد سيتم تحويله للنيابة لدفع 100 جنيه عقوبة عدم ارتداء الكمامة وليس 50 جنيهًا».

وتابع: «يجب ارتداء الكمامة في المصالح الحكومية والبنوك ووسائل النقل العام والجماعي».