شكرا لقرائتكم خبر عن «النيابة و50 جنيهًا إضافية».. الحكومة تتوعد الممتنعين عن سداد غرامة عدم ارتداء الكمامة والان نبدء بالتفاصيل
أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار
قال المستشار نادر سعد، المتحدث باسم مجلس الوزراء، إن الغرامة الفورية بسبب عدم ارتداء الكمامة وليس عدم حيازتها.
وأضاف «سعد»، خلال مداخلة هاتفية لقناة «صدى البلد»: «من لا يدفع الغرامة الفورية 50 جنيهًا لعدم ارتداء الكمامة ستتم مضاعفتها»، موضحًا أنه «في حالة الامتناع عن السداد سيتم تحويله للنيابة لدفع 100 جنيه عقوبة عدم ارتداء الكمامة وليس 50 جنيهًا».
وتابع: «يجب ارتداء الكمامة في المصالح الحكومية والبنوك ووسائل النقل العام والجماعي».
-
الوضع في مصر
-
اصابات
131,315
-
تعافي
109,462
-
وفيات
7,352
كانت هذه تفاصيل خبر «النيابة و50 جنيهًا إضافية».. الحكومة تتوعد الممتنعين عن سداد غرامة عدم ارتداء الكمامة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على المصرى اليوم وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.