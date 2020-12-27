شكرا لقرائتكم خبر عن داعية:«لو ربنا ابتلاك بالمرض فعليك أن ترضى عن الله قولًا وعملًا» والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قال الشيخ كارم الفقي، الداعية الإسلامي، إن المسلم عليه أن يسال نفسه عن رضاه عن الله، وان ينظر إلى واقعه، معقبًا :«لو ربنا أبتلاك بالمرض، فعليك ان ترضى عن الله قولاً وعملاً».

وتابع «الفقي»، خلال حواره مع الإعلامي حازم جلال، ببرنامج «المسلمون يتساءلون»، المذاع على فضائية «المحور»، مساء الأحد، :«الرضا بالقول يكون بحمد الله عز وجل، أرضى عن الله قولاً بحمد الله، وأرض عنه فعلاً من خلا ل إخراج الصدقات»

وأضاف:«اجعل لنفسك عمل خيرًا يمتد لك بعد موتك، فالرسو قَالَ: إِذَا مَاتَ ابنُ آدم انْقَطَعَ عَنْهُ عَمَلُهُ إِلَّا مِنْ ثَلَاثٍ: صَدَقَةٍ جَارِيَةٍ، أو عِلْمٍ يُنْتَفَعُ بِهِ، أَوْ وَلَدٍ صَالِحٍ يَدْعُو لَهُ».