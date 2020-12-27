شكرا لقرائتكم خبر عن إيبارشية «ببا»: قداس الميلاد بـ25% من المصلين.. ونعتذر عن استقبال المهنئين والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أصدرت إيبارشية ببا والفشن وسمسطا بمحافظة بني سويف بيانا اكدت فيه أن الأنبا اسطفانوس اسقف ببا والفشن وسمسطا عقد اجتماع مع الإباء الكهنة بالايبارشية وسماع راي عدد من الأطباء الملمين بالوضع الصحي لوباء كوورنا المستجد وتضمن البيان تعليق خدمة مدارس الأحد والاجتماعات وكافة الأنشطة الكنيسية حتي يوم 31 يناير القادم.

وتقام قداسات أعياد الميلاد المجيد والغطاس المجيد بنسبة حضور 25% من سعة الكنيسة مع إمكانية اكثر من قداس على أن تنتهي الصلوات بحد اقصي الساعة العاشرة مساء وقام صلوات الجناز بكاهن واحد وشماس واحد وأسرة المنتقل وتعليق صلوات الثالث وأغلاق قاعات العزاء وتقام صلوات الأفراح بكاهن واحد وشماس واحد و20 شخص من أسرة العروسين وتعتذر جميع كنائس الايبارشية عن استقبال المهنئين بالأعياد ويكتفي بالاتصال التليفوني.