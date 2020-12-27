شكرا لقرائتكم خبر عن «الجيزة» تكشف أسباب سقوط أجزاء من أعمال تبطين ترعة البرمبل والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

كشفت محافظة الجيزة عن أسباب سقوط أجزاء من أعمال تبطين ترعة البرمبل، وفقا لما أعلنته وزارة الري بعد المعاينة على الطبيعة للموقع.

وقالت المحافظة في بيان، الأحد، إن المعاينة أوضحت أن أعمال التأهيل الجارى تنفيذها حالياً على ترعة البرمبل تمتد بطول 3.60 كيلومتر، والأعمال المنفذة بحالة جيدة ومستقرة، فيما عدا فاصل بطول 20 مترا لعدد (5) بلاطات خرسانية حدث لها سقوط وتهاوت نتيجة إصطدام إحدى المعدات الثقيلة بالقدمة العليا للتبطين، وجار حالياً رفع وإزالة البلاطات المنهارة بمعرفة الشركة المنفذة وإعادة التبطين مرة أخرى لهذه المسافة.

الجدير بالذكر أنه جار حاليا تنفيذ أعمال المشروع القومى لتأهيل وتبطين الترع كأحد المشروعات القومية التي تهدف لتسهيل وصول المياه لأراضي المزارعين بأعلى درجة من الكفاءة والعدالة، وتحسين حالة الري بنهايات الترع، وتقليل تكلفة التطهيرات، والذي يستهدف كمرحلة أولى تأهيل ٧ آلاف كيلومتر بمختلف محافظات الجمهورية بتكلفة تصل إلى نحو 18 مليار جنيه تنتهي منتصف عام 2022.