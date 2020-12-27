شكرا لقرائتكم خبر عن استعادة «لبؤة» بعد هروبها من منتجع سياحي في الغردقة.. ومالكتها: «مجرد قط بري» والان نبدء بالتفاصيل
أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار
شهدت إحدى المنتجعات السياحية الشهيرة في شمال مدينة الغردقة واقعة هروب أنثى أسد صغيرة «شبل» من أحد الفيلات.
وتمكن أمن المنتجع من ضبط أنثى الأسد بعد ساعات من هروبها، فيما تم تسليمها لمالكتها، التي قالت إنه «مجرد قط بري».
أخطرت الأجهزة الأمنية بالواقعة، وقال الدكتور وحيد رفعت، نقيب البيطريبن السابق، إنه سيتم بحث إمكانية وضع الشبل في إحدى الحدائق المخصصة لرعاية الحيوانات.
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